In Mülheim Saarn müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen.

Verkehr Bauarbeiten in Mülheim: Wichtige Hauptstraße wird gesperrt

Mülheim. Wegen einer Sanierung wird eine Hauptverkehrsachse in Mülheim für knapp zwei Wochen nicht wie gewohnt befahrbar sein. Was Bürger wissen müssen.

Die Kölner Straße wird zwischen der Straßburger und der Luxemburger Allee umfangreich saniert. In der Zeit von Montag, 2. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober, kommt es in Fahrtrichtung Breitscheid daher zu Einschränkungen des Straßenverkehrs.

Wie die Stadt Mülheim mitteilt, bekommt die rechte Fahrbahn eine neue Asphaltdecke, auf der linken Fahrbahn sollen zudem Teilabschnitte saniert werden. Darüber hinaus sollen sämtliche Schachtdeckel ausgetauscht und einzelne Straßenabläufe und Rinnenbereiche überholt werden.

Mülheim-Saarn: Arbeiten betreffen Abschnitt zwischen zwei Kreuzungen

Für die Dauer der Arbeiten soll der Straßenverkehr vollständig auf die Fahrbahnseite Richtung Saarn verlegt werden. Somit steht für beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Kurz vor den Kreuzungen sollen dann beide Spuren wieder frei sein.

„Aus allen Grundstücken kann nur rechts in die Fahrbahn eingebogen werden. In beiden Fahrtrichtungen besteht komplettes Halteverbot“, heißt es weiter vom zuständigen Amt. Während der Arbeiten wird die Fußgängerampel an der Bushaltestelle Mats Kamp abgeschaltet und durch eine mobile Anlage ersetzt.

Nachrichten aus Mülheim – lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim