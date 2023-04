Infrastruktur Bauarbeiten in Mülheim: Stadt kündigt Straßensperrung an

Mülheim. Wegen Erweiterungsarbeiten in Mülheim-Dümpten kommt es während der Osterferien zu weiträumigen Sperrungen. Was Bürger nun wissen müssen.

Die Stadt kündigt während der Osterferien für die Zeit von Montag, 3. April, bis Freitag, 14. April, eine Sperrung der Straße Schildberg an.

„Im Rahmen der modularen Erweiterung der Schildbergschule ist es erforderlich, die Versorgungsleitungen der Gebäude an das kommunale Versorgungsnetz in der Straße Schildberg anzuschließen,“ kündigt Stadtsprecher Volker Wiebels an. Aufgrund der Lage der Leitungen bestehe die Notwendigkeit, die Straße Schildberg im Bereich der Schule für den Straßenverkehr zu sperren. „Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der ausgeschilderten Umleitung über Talstraße und Wittkampstraße zu folgen“, so Wiebels.

Um die Erreichbarkeit – insbesondere für die Kunden der dortigen Bäckerei – zu gewährleisten, werden zu beiden Seiten des gesperrten Bereiches Ladezonen eingerichtet. „Leider lassen sich diese Unannehmlichkeiten nicht vermeiden. Der Immobilienservice der Stadt bittet alle Betroffene um Verständnis.“

