Kultur „Basta“ serviert ein Best Off im Mülheimer Ringlokschuppen

Mülheim. Die A-capella-Band „Basta“ betrachtet das Leben mit einem Schmunzeln. Sie kommt am 18. November in den Mülheimer Ringlokschuppen.

„Eure liebsten Lieder“ ist das Konzert überschrieben, das die A-capella-Band „Basta“ am Donnerstag, 18. November, um 20 Uhr im Ringlokschuppen gibt. Es wurde wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben.

Die Band aus Köln ist in verschiedenen Genres zuhause. Sie ist unter anderem mit Jazz, Rock, Pop und Latin unterwegs. „Wir bieten U-Musik in moderner Tonsprache“, berichtet Bandmitglied William Wahl, der auch der Komponist und Texter in der Gruppe ist. Alle Songs des Quintetts werden von ihm selbst geschrieben, gemeinsam werden die Stücke arrangiert.

WM-Song: „Gimme hope Joachim“

Die Sänger überzeugen ihr Publikum nicht nur mit ihrem Gesang, sie ersetzen mit ihren Stimmen auch alle Instrumente - vom Bass bis zum Schlagzeug. Zehn CDs haben sie bereits herausgegeben, Auftritte im Fernsehen und in großen Konzert-Sälen, das Fernsehmusical „Käpt’n Blaubär und der blöde Wolf“ oder auch der WM-Song „Gimme Hope Joachim“ haben sie bekannt gemacht.

In Mülheim serviert die Band ein Best-Off. „Wir haben dazu eine Umfrage unter unseren Fans gemacht“, erklären sie. „Basta schmieren uns keinen Honig um den Mund. Dass es manchmal schwer ist, dieses Leben, davon wissen und singen sie. Aber sie zeigen uns, dass wir das Recht haben, über all die Zumutungen zu schmunzeln“, schreibt der Veranstalter.

„Es geht bei uns hauptsächlich lustig zu“, bestätigt William Wahl. Lieder wie „Reggaeton im Altenheim“, die Hardrock-Nummer „Kranke Männer“ oder der Shanty „Cut, copy and paste“ betrachten das Leben mit einem Augenzwinkern.

Der Eintritt zum Konzert beträgt 31 Euro, zzgl. Gebühr. Info: Ringlokschuppen.ruhr/Spielplan

