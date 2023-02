Banksy in Mülheim: 72.500 Besucher kamen zur Ausstellung

Mülheim. Die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ im Technikum Mülheim ist beendet. Sie holte auch eine Reihe an Touristen in die Stadt.

Die Bilanz der Ausstellungsmacher kann sich sehen lassen: Rund 72.500 Besucher konnte Cofo Entertainment mit „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ ins Technikum locken. Nach 103 Öffnungstagen verabschiedet sich die Schau über den weltberühmten Graffiti-Künstler und Maler Banksy aus dem Ruhrgebiet.

Mehr als 150 Werke des gefeierten Street-Art-Superstars, der weiterhin anonym agiert, konnten seit Oktober 2022 in Speldorf bewundert werden: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen. „Die Banksy-Schau gab dem Besucher in einem einzigartigen Setting einen umfassenden Überblick und Einblick in das Gesamtwerk des Genies“, so die Veranstalter. Mit über 1,2 Million Besuchern seit der Weltpremiere 2021 in München zähle sie zu den publikumsstärksten und weltweit erfolgreichsten Ausstellungen über den Street-Art-Superstar. Demnächst wird sie in Köln und Frankfurt zu sehen sein.

Technikum Mülheim für mehrere Ausstellungen angemietet

Das Technikum auf dem Gelände der zukünftigen Parkstadt hatte Cofo Entertainment im Frühjahr 2021 angemietet und seither mit mehreren Ausstellungen (unter anderem „Körperwelten“) bespielt. Insgesamt schauten 320.000 Besucher vorbei. Zeitgleich zur Banksy-Schau war dort auch „Van Gogh – The Immersive Experience“ zu sehen. Insgesamt begrüßte man zu beiden Ausstellungen etwa 120.000 Personen.

Marc Baloniak von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH betont den Wert der Ausstellungen für die Stadt: „Sie haben zu einer spürbaren Belebung der touristischen Reiseanlässe im Winterhalbjahr beigetragen und sich somit zu einem echten Wirtschaftsfaktor für Mülheim entwickelt. Davon konnten auch andere Anbieter wie Museen und Gastronomie maßgeblich profitieren.“

