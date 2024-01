Bahnstreik Mülheim: Welche Alternativen es für Pendler gibt

Mülheim Sechs Tage Bahnstreik sind angekündigt. Welche Züge in Mülheim trotzdem fahren und welche anderen Möglichkeiten es für Pendler gibt.

Der Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL wird ab Mittwoch für gleich mehrere Tage große Teile des Zugverkehrs lahm legen. Von zwei Uhr am Mittwochmorgen bis Montag um 18 Uhr hat die Gewerkschaft zum großen Streik aufgerufen.

Pendlerinnen und Pendler müssen erneut jede Menge Geduld aufbringen und ihre Reisen sorgfältig planen. Die Deutsche Bahn empfiehlt sogar, von nicht notwendigen Fahrten abzusehen. Die Tickets können zu einem anderen Zeitpunkt genutzt werden. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Bahnstreik: Hier gibt es Infos über die trotzdem fahrenden Verbindungen

Wer aber an seiner Reise festhalten muss, sollte sich im Vorfeld gründlich über die Verbindungen informieren. Neben der App DB-Navigator oder die Bahnwebseite gibt es auch eine kostenfreie Hotline (08000 99 66 33). Dort rechnet die Bahn aber mit Wartezeiten.

Trotz des längsten Bahnstreiks in der Geschichte werden erneut Züge in den Mülheimer Hauptbahnhof rollen. Auch Abseits der Züge gibt es Alternativen.

Bahnstreik: Diese Linien fahren ab Mülheim ohne Einschränkungen

RE1 Aachen – Hamm mit Halt am Hauptbahnhof

mit Halt am Hauptbahnhof RE6 Köln/Bonn Flughafen – Minden mit Halt am Hauptbahnhof

mit Halt am Hauptbahnhof RE11 Kassel-Wilhelmshöhe – Düsseldorf mit Halt am Hauptbahnhof

mit Halt am Hauptbahnhof RE42 Münster – Mönchengladbach mit Halt am Hauptbahnhof

mit Halt am Hauptbahnhof FLX20 Köln – Hamburg mit Halt am Hauptbahnhof

Da sich der private Betreiber National Express nicht am Streik beteiligt, fahren die Linien RE1 (Aachen - Hamm), RE6 (Köln/Bonn Flughafen - Minden) und RE11 (Kassel-Wilhelmshöhe - Düsseldorf) planmäßig. National Express teilt aber mit, dass „aufgrund des Streikgeschehens und den damit verbunden weitreichenden Zugausfällen im gesamten Nah- und Fernverkehr mit hohen Auslastungen gerechnet werden“ müsse.

Auch der RE42 verkehrt zwischen Münster und Mönchengladbach. Die S-Bahn-Linien S1 zwischen Solingen und Dortmund und S3 zwischen Oberhausen und Hattingen fahren zumindest im 60-Minuten-Takt.

Flixtrain ist einmal täglich eine Alternative für Mülheimerinnen und Mülheimer

Als Alternative kann auch der Flixtrain genutzt werden, der erst seit Dezember den Mülheimer Hauptbahnhof ansteuert. Ab Donnerstag gibt es täglich um 9.25 Uhr eine Verbindung zwischen Mülheim und Hamburg mit Halten in Essen, Gelsenkirchen, Dortmund, Münster und Bremen. Als Auslastung wird auf der Internetseite aber bereits „fast voll“ angegeben.

Der Billiganbieter Flixtrain steuert seit Ende des Jahres auch den Mülheimer Hauptbahnhof an. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die ebenfalls von National Express betriebenen Linien RE3 zwischen Hamm und Düsseldorf sowie RE5 zwischen Wesel und Koblenz halten zwar nicht in Mülheim, dafür aber an den benachbarten Hauptbahnhöfen in Oberhausen und Duisburg. Beide können über den ÖPNV erreicht werden. Gleiches gilt für Essen (via U18), Ratingen (Busse 131. 752 und 753) und Düsseldorf (753).

Bahnstreik: Diese Linien in Mülheim fallen aus

RE2 Osnabrück – Düsseldorf mit Halt am Hauptbahnhof: Die Züge verkehren nur zwischen Osnabrück und Münster

mit Halt am Hauptbahnhof: Die Züge verkehren nur zwischen Osnabrück und Münster RE49 Wuppertal – Wesel mit Halt am Hauptbahnhof und in Styrum: Die Züge fallen aus

mit Halt am Hauptbahnhof und in Styrum: Die Züge fallen aus RB33 Essen-Steele – Aachen Hauptbahnhof mit Halt am Hauptbahnhof und in Styrum: Die Züge verkehren nur zwischen Mönchengladbach und Aachen und das auch nur im Zwei-Stunden-Takt

Bahnstreik: Hier gibt es in Mülheim Einschränkungen

S1 Solingen – Dortmund mit Halt am Hauptbahnhof und in Styrum: Die Züge verkehren im 60-Minuten-Takt

mit Halt am Hauptbahnhof und in Styrum: Die Züge verkehren im 60-Minuten-Takt S3 Oberhausen – Hattingen mit Halt am Hauptbahnhof, Mülheim-West und in Styrum: Die Züge verkehren im 60-Minuten-Takt

Wer ein Taxi ordern möchte, sollte an den Streiktagen ebenfalls längere Wartezeiten einkalkulieren. Am besten einsehbar sind diese über die Apps „taxi.eu“ oder „Free Now“. Neben Mietwagen und Carsharing-Angeboten erfreuen sich auch Mitfahrgelegenheiten wie Blablacar steigender Beliebtheit. Für die kommenden Tage werden dort vereinzelte Fahrten mit Start in Mülheim angeboten.

Bahnstreik: Das sind die Alternativen für Pendlerinnen und Pendler

Richtung Essen

U-Bahn U18 vom Mülheimer Hauptbahnhof über Essen Hauptbahnhof zum Berliner Platz

vom Mülheimer Hauptbahnhof über Essen Hauptbahnhof zum Berliner Platz Straßenbahn 104 aus der Stadtmitte bis Abzweig Aktienstraße und dann mit der 105 Richtung Hauptbahnhof oder Frintrop

aus der Stadtmitte bis Abzweig Aktienstraße und dann mit der 105 Richtung Hauptbahnhof oder Frintrop Bus 129 aus Broich über Speldorf, Styrum, Dümpten, Winkhausen und Heißen nach Essen-Frohnhausen

aus Broich über Speldorf, Styrum, Dümpten, Winkhausen und Heißen nach Essen-Frohnhausen Bus 130 vom Hauptbahnhof oder vom Rhein-Ruhr-Zentrum nach Essen-Haarzopf und Fulerum

vom Hauptbahnhof oder vom Rhein-Ruhr-Zentrum nach Essen-Haarzopf und Fulerum Bus 134 vom Hafen über Speldorf, Saarn und Mintard nach Kettwig

vom Hafen über Speldorf, Saarn und Mintard nach Kettwig Bus 139 aus Broich über Saarn, Holthausen und Heißen nach Essen-Haarzopf

aus Broich über Saarn, Holthausen und Heißen nach Essen-Haarzopf Bus 151 vom Rhein-Ruhr-Zentrum über Heißen, Mülheim-Hauptbahnhof, Holthausen und Menden nach Kettwig

Die U18 verbindet die Hauptbahnhöfe Essen und Mülheim. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Richtung Oberhausen

Straßenbahn 112 mit Halt in der Stadtmitte bis OB-Neumarkt (über Hauptbahnhof und Sterkrade)

mit Halt in der Stadtmitte bis OB-Neumarkt (über Hauptbahnhof und Sterkrade) Bus 122 vom Mülheimer Hauptbahnhof über Mülheim-West und Mülheim-Styrum zum Oberhausener Hauptbahnhof

vom Mülheimer Hauptbahnhof über Mülheim-West und Mülheim-Styrum zum Oberhausener Hauptbahnhof Bus 125 von Speldorf über Mülheim-Hauptbahnhof und Dümpten bis Oberhausen-Wehrstraße, von dort aus mehrere Verbindungen zum Oberhausener Hauptbahnhof

von Speldorf über Mülheim-Hauptbahnhof und Dümpten bis Oberhausen-Wehrstraße, von dort aus mehrere Verbindungen zum Oberhausener Hauptbahnhof Bus 136 von Heißen Kirche über Winkhausen und Dümpten zum Oberhausener Hauptbahnhof

von Heißen Kirche über Winkhausen und Dümpten zum Oberhausener Hauptbahnhof Bus 976 vom Heifeskamp über Oberhausen-Hauptbahnhof und Oberhausen-Sterkrade bis nach Oberhausen-Königshardt

vom Heifeskamp über Oberhausen-Hauptbahnhof und Oberhausen-Sterkrade bis nach Oberhausen-Königshardt Bus SB90 aus Styrum über OB-Hauptbahnhof, OB-Sterkrade und OB-Holten bis zum Holtener Markt

Richtung Duisburg

Straßenbahn 901 vom Mülheimer Hauptbahnhof über Duisburg-Hauptbahnhof bis nach Obermarxloh

Die Straßenbahn 901 - hier an der Haltestelle Schloss Broich - bringt Pendlerinnen und Pendler von Mülheim nach Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Richtung Ratingen/Düsseldorf

Bus 131 aus Winkhausen über Mülheim-Hauptbahnhof, Saarn und Selbeck bis Ratingen-Flurstraße

aus Winkhausen über Mülheim-Hauptbahnhof, Saarn und Selbeck bis Ratingen-Flurstraße Bus 752 vom Mülheimer Hauptbahnhof über Saarn, Selbeck, Ratingen, Düsseldorf-Derendorf bis Düsseldorf-Hauptbahnhof

vom Mülheimer Hauptbahnhof über Saarn, Selbeck, Ratingen, Düsseldorf-Derendorf bis Düsseldorf-Hauptbahnhof Bus 753 aus Saarn über Selbeck nach Ratingen-Mitte

ÖPNV in Mülheim - mehr zum Thema:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim