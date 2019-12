Mülheim. Die Mülheimer Bäckerei Hemmerle schließt zum Jahresende ihre Filiale an der Leineweberstraße. Es bleiben aber zwei Geschäfte in der Innenstadt.

Die Hemmerle-Filiale an der Leineweberstraße schließt zum Ende des Jahres – nach nunmehr 56 Jahren. „Keine Mitarbeiterin verliert ihren Job“, betont Geschäftsführer Peter Hemmerle. „Wir suchen ja auch noch Leute.“

Mülheimer Filiale an der Leineweberstraße im Jahr 1963 eröffnet

Im Jahr 1963 wurde das Geschäft eröffnet, das mangels Kundschaft schon seit zwei Jahren in den Nachmittagsstunden geschlossen bleibt. Die Kaufkraft sei in der Innenstadt nicht mehr so, dass sich drei Geschäfte rechneten, verweist Hemmerle auf die Bäcker-Filiale im Forum und auf das vor zwei Jahren neu eröffnete Geschäft am unteren Ende der Schloßstraße.

„Das Bild der Mülheimer Innenstadt hat sich in den vergangenen Jahren nicht zum Positiven gewandelt“, sagt Peter Hemmerle. Die Entscheidung, die Filiale an der Leinweberstraße zu schließen, sei dadurch bestärkt worden, dass die Metzgerei Pieper an der Leineweberstraße gleich neben der Bäckerei in diesem Jahr geschlossen hat.