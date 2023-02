Bäcker Malzers eröffnet in Mülheim-Dümpten eine neue Filiale

Malzers hat über 2700 Beschäftigte und 150 Standorte. Nun eröffnet Malzers eine neue Filiale in Dümpten, den vierten Standort in Mülheim.

Mülheim. Das 120 Jahre alte Unternehmen Malzers eröffnet eine neue Bäckerei in Mülheim-Dümpten. Es ist nun der vierte Standort in Mülheim.

Malzers Backstube hat eine neue Filiale am Heifeskamp 16 in Dümpten eröffnet. „Die Lage ist ideal , direkt in einem hochfrequentierten Gewerbegebiet mit eigenen Parkplätzen direkt am Gebäude“, sagt Unternehmenssprecher Oliver Hein.

Die Bäckerei, in der 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken, ist montags bis samstags von 6 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die Backstube bietet sowohl ein modernes Sitzcafé als auch ein Außencafé mit circa 20 Sitzplätzen. In der neuen Filiale können Kunden zwischen mehr als 40 verschiedenen Brot- und 35 Brötchensorten wählen, dazu gibt es ein wechselndes Kuchen-Angebot. Die Backstube bietet zudem Bio-Artikel an.

Gelsenkirchener Bäckerei Malzers hat eine lange Tradition

Das Gelsenkirchener Unternehmen blickt mittlerweile auf eine 120 Jahre alte Tradition zurück. Die 190 Quadratmeter große Filiale in Dümpten befindet sich am ehemaligen Subway-Gebäude und ist der vierte Standort in Mülheim. Drei weitere Filialen finden sich an der Aktien-, Duisburger und Essener Straße. Insgesamt zählt Malzers mehr als 150 Filialen mit 2800 Mitarbeiter ihre Kunden.

