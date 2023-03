Badminton-Event: Parkplatznot droht im Mülheimer Südviertel

Parkende Autos an der Von-Bock-Straße in Mülheim (Archivbild): Durch das große Badmintonturnier vom 7. bis 12 März in der Westenergie Sporthalle dürfte es im Südviertel noch voller werden.

Mülheim. Die Stadt Mülheim befürchtet ab 7. März massive Parkprobleme rund um Westenergie Halle und Südbad. Sperrungen sollen zusätzliche Plätze schaffen.

In der Westenergie Sporthalle steigen von 7. bis 12. März wieder die Yonex German Open, Mülheims hochkarätiges Badminton-Turnier. Das große Sportfest wird die Parksituation rund um die Halle aber noch problematischer machen. In einer aktuellen Mitteilung gibt die Stadt Mülheim hierzu Infos und Tipps.

Die Parksituation sei ohnehin schon angespannt, weil die Aufstellung von Schulcontainern auf dem Parkplatz an der Ecke Von-Bock-Straße/Kämpchenstraße vorbereitet wird, so die Stadt. Ein Teilstück der Von-Bock-Straße sowie der Parkplatz selber sind für die vorbereitenden Maßnahmen bereits gesperrt. Zusätzlich wird der Parkplatz am Hallenbad Süd an den Finaltagen des Badminton-Turniers (10. bis 12. März) für die Veranstaltung ganztägig gesperrt.

Stadt Mülheim ändert Verkehrsregelung an den Finaltagen

Um die Situation etwas zu entzerren und weitere Parkmöglichkeiten am Straßenrand zu schaffen, wird vom 10. bis 12. März die Verkehrsregelung um die Westenergie Sporthalle geändert. Südstraße und Kämpchenstraße werden vorübergehend zu Einbahnstraßen und können nur noch von der Straße An den Sportstätten befahren werden. Die Zufahrt vom Werdener Weg/Kaiserstraße wird gesperrt.

Alle Besucherinnen und Besucher der Westenergie Sporthalle und des Südbads werden gebeten, die Parkmöglichkeiten im weiteren Umfeld der Halle oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Von den Parkhäusern „Forum Mülheim“, „Evangelisches Krankenhaus“ und „StadtQuartier Schloßstraße SQS“ ist die Westenergie Sporthalle fußläufig erreichbar.

