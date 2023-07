Unfall mit Verletzten auf der Eppinghofer Straße in Mülheim

Mülheim. An der Kreuzung Aktienstraße/Eppinghofer Straße in Mülheim sind zwei Autos zusammengestoßen, Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag zwischen zwei Autos an der Kreuzung Aktienstraße/Eppinghofer Straße wurden laut Feuerwehr drei Personen leicht verletzt. Kurz vor der Unterführung, wo die Eppinghofer zur Mellinghofer Straße wird und unter der Aktienstraße hindurchführt, kam es am Montag gegen 12 Uhr zu einem Unfall. Zwei Autos krachten zusammen, drei Insassen – alle mittleren Alters, so die Feuerwehr – wurden leicht verletzt.

Da die Unfallaufnahme durch die Polizei einige Zeit in Anspruch nahm, musste die Eppinghofer Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Feuerwehr Mülheim muss parallel zum Verkehrsunfall brennende Akkus löschen

Den Montag erlebte die Mülheimer Feuerwehr als einsatzreichen Tag: Mittags waren die Einsatzkräfte zu einem Brand von Lithium-Ionen Akkumulatoren in einem Sammelbehälter auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes an der Pilgerstraße gerufen worden, bei dem besonderes Gefahrenpotenzial bestand.

Im weiteren Verlauf des Tages musste die Feuerwehr zu elf kleineren technischen Hilfeleistungen wie Person im Aufzug, Tierfang, Wasser im Gebäude, Baum auf Gehweg oder zu hilflosen Personen hinter verschlossener Tür ausrücken.

