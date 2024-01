Fahrzeugbrand am Freitagnachmittag auf der A40: Einsatzkräfte der Mülheimer Feuerwehr rückten mit einem Löschzug aus.

Blaulicht Autobahnsperrung in Mülheim: Brennender Pkw auf der A40

Mülheim Am Freitagnachmittag musste die Mülheimer Feuerwehr eine Fahrspur auf der A40 Richtung Essen sperren. Ein Pkw war in Vollbrand geraten.

45 Minuten ging es am Freitagnachmittag auf der A40 bei Mülheim-Winkhausen kaum mehr voran. Der Grund: Ein Pkw war auf dem Weg in Richtung Essen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr sperrte gegen 15.45 Uhr eine Fahrspur, um das Fahrzeug zu löschen.

Denn als die Einsatzkräfte dort ankamen, stand das Auto schon in Vollbrand. Unter Atemschutz mussten die Feuerwehrleute zur Brandbekämpfung vorgehen. Zum Glück konnten sie das Feuer schnell löschen.

