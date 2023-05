Auto überschlägt sich in Mülheim – Passanten helfen Fahrer

Mülheim. Bei einem Unfall in Mülheim hat sich ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Passanten befreiten den Fahrer aus dem Wagen.

Ein schwerer Unfall hat sich in Mülheim am Sonntagabend auf der Unteren Saarlandstraße in Fahrtrichtung Mendener Brücke ereignet. Ein roter Renault Scenic gegen 21.15 Uhr ist auf regennasser Fahrbahn am Ende einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und die Leitplanke durchbrochen. Das Auto blieb dann auf dem Dach liegen.

Aufmerksame Passanten eilten zu Hilfe und befreiten den Fahrer, der alleine nicht mehr aus dem Auto klettern konnte, über den Beifahrersitz. Der verletzte Mann, ein 32-Jähriger aus Essen, kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Beschädigtes Auto muss abgeschleppt werden

Ein Abschleppunternehmen barg den stark beschädigten Renault. Die Polizei stellte das Unfallfahrzeug sicher und sicherte die Unfallspuren auf der Fahrbahn. Nach rund einer Stunde konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Der Essener konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei muss nun die Unfallursache ermitteln.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim