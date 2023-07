Auto erfasst Pedelec – 60-jähriger Mülheimer schwer verletzt

Bei einem Abbiegeunfall an der Duisburger Straße in Mülheim-Speldorf wurde ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Mülheim. Weil ihn wohl ein Autofahrer übersehen hat, stürzte ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall an der Duisburger Straße in Mülheim-Speldorf schwer.

Zu einem Unfall zwischen einer Mercedes A-Klasse und einem Pedelec kam es am Donnerstagmorgen an der Duisburger Straße in Speldorf. Der Fahrer des E-Bikes wurde dabei schwer verletzt.

Als er am Donnerstagmorgen (20. Juli) gegen 10.50 Uhr von der Arnoldstraße nach rechts auf die Duisburger Straße abbiegen wollte, übersah der 77 Jahre alte Fahrer einer Mercedes A-Klasse vermutlich den von rechts kommenden Fahrer eines Pedelecs, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde schwer verletzt. Der 60-jährige Mülheimer wurde am Unfallort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

