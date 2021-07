Ausstellung Ausstellung in Mülheim: „KraftWiesel plus WieselKraft“

Mülheim. Die Mülheimer Ruhr Gallery zeigt ab Sonntag Werke von Bernward Kraft und Klaus Wiesel. ,KraftWiesel plus WieselKraft’ ist eine Doppelausstellung.

Die vierte Ausstellung im Beuys-Jubiläumsjahr in der Villa Schmitz-Scholl wird Sonntag, 1. August, 16 Uhr, eröffnet und läuft bis zum 29. August. Die Ruhr Gallery präsentiert die Künstler und Grafikdesigner Bernward Kraft (Essen) und Klaus Wiesel (Oberhausen). „KraftWiesel plus WieselKraft“ lautet der Titel der Ausstellung, deren Schnittstelle der „Kunstkiosk 2021“ sein wird, wo Bilder, Drucke, Skulpturen und mehr gezeigt werden. Wiesel hat den Kiosk als Hommage ans Ruhrgebiet zur Rauminstallation erweitert.

Bernward Kraft ist bekannt durch seine Plakatreihe „100 Jahre Großstadt Essen”, in der 180 verschiedene originale Scherenschnitte in Citylightgröße für das Festival „Essen.Original” warben. Er zeigt im Erdgeschoss unter dem Titel „From Beuys to man - und zurück“ Arbeiten, in denen er sich mit dem Wirken und Schaffen Beuys’ intensiv auseinandersetzt.

Ausgerichtet wird die Ausstellung in der Ruhr Gallery vom Mülheimer Künstlerbund

Klaus Wiesel, langjährig aktiv in der Ruhr Gallery, betitelt seine Ausstellung im 1. Stock „1718192021 – 5 Jahre“ und präsentiert ein „Best of“. Etwa eine Neuinterpretation der Installation „Tagwerk“: drei Monate als Skizzenbuch, Ideensammlung, Dokumentation. Gezeigt werden zudem Arbeiten zum Thema „Pollock“, eine Videoanimation zum Beethoven-Jahr, ausgewählte Ferrugorelle/Rostbilder, Miniaturskulpturen, Kombinationen aus Bild und Skulptur, großformatige Arbeiten zu den Themen „Heimat“ und Beuys.

Die Besuchszeiten sind dienstags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr; freitags von 15 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag ist die Ausstellung von 12 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Ausgerichtet wird die Ausstellung vom Mülheimer Künstlerbund. Die ausgestellten Arbeiten können erworben werden.

