Atelier Schiemann porträtiert den Stadtteil Mülheim-Speldorf

Mülheim. Das Atelier Schiemann gibt eine weitere Ansicht eines Mülheimer Stadtteils heraus: Diesmal wurde Speldorf mit seinen Sehenswürdigkeiten verewigt.

Den Mülheimer Stadtteil Speldorf gibt es jetzt auch als Porträt. Gemeinsam mit dem Bürger- und Kulturverein hat das Atelier Schiemann eine Grafik des Stadtteils erstellt.

Anhand einer Liste mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wurden Motive ausgesucht, von dem Mülheimer Aquarellisten Paul Gehrmann gezeichnet und der Grafik-Designerin Ulrike Berkenkopf-Schiemann zu einer Grafik digital zusammengesetzt, erweitert mit Details des Künstlers Klaus Schiemann.

Depot, Kirchen, Rennbahn und Theater sind unter anderem vertreten

Das Team hat Erfahrung mit Stadtansichten. Die Künstler und die Grafikerin nehmen die Betrachterinnen und Betrachter mit auf eine interessante Augenreise zu den schönsten und markantesten Orten des Stadtteils. Verewigt wurden etwa das Straßenbahndepot, die beiden Kirchen, die Wolfsburg, das Stammhaus Monning, die ehemalige Lederfabrik Hammann mit der heutigen Seniorenresidenz, die Rennbahn, das Theater an der Ruhr, die Fachwerkhäuser an der Hansastraße, das Kraftwerk und die Rinderherde am Ruhrufer.

Die legendäre historische Speldorfer Kirmes wird durch eine alte Ansichtskarte repräsentiert und ein historisches Foto eines spannenden Pferderennens auf der Mülheimer Rennbahn von 1954 diente als Zeichenvorlage. Klaus Schiemann begann seine Stadtansichten 1987.

Großer Kunstdruck zum Mülheimer Stadtteil kostet 39 Euro

Das Atelier unter der Leitung der Grafik-Designerin Ulrike Berkenkopf-Schiemann führt diese Linie weiter. „Die Motive sind geprägt vor allem von Humor, einem positiven Lebensgefühl, von der Freude an den Farben und an einer illustrativen Umsetzung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der 50 mal 70 Zentimeter große Kunstdruck kostet 39 Euro, im Format 24 mal 30 Zentimeter zehn Euro und die Postkarte einen Euro. Allesamt sind ab sofort erhältlich in Speldorf bei Uhlmann Tabak-Lotto-Post an der Friedhofstraße sowie im Atelier Schiemann am Dickswall 4.

