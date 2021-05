Der Kinderspielplatz am Beekkamp in Mülheim-Raadt ist seit einigen Tagen gesperrt. Es besteht die Sorge, dass bei Abrissarbeiten an einem Haus Asbestfasern freigesetzt wurden und den Platz kontaminiert haben. Das abgerissene Haus stand dort, wo auf dem Foto der Bagger zu sehen ist.