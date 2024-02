Mülheim. Der Keller steht noch voll Kisten mit aussortierten Kinderklamotten? Auf dem Dachboden ruht noch altes Spielzeug? Dann jetzt einen Tisch sichern.

Nach Herzenslust stöbern, Hübsches für Mädchen oder Jungen entdecken und in aller Ruhe anprobieren: Das alles können Familien am Sonntag, 28. April, beim Kinderflohmarkt „Mami und Mini“ in der Mülheimer Stadthalle, Theodor-Heuss-Platz 1. Auch Selbstverkaufen ist an diesem Tag möglich.

„Unsere Events sind mehr als nur Flohmärkte – sie sind eine Gelegenheit, Schätze zu finden, Freude zu teilen und Gemeinschaft zu erleben“, schreiben die Initiatoren der Krefelder Höfges Event Group GmbH auf ihrer Homepage. Sie organisieren Kinderflohmärkte im Ruhrgebiet und im Rheinland, aber durchaus auch in Berlin und Lübeck. Im März etwa machen sie noch Station in Oberhausen und Neuss und Mitte April auch in der Grugahalle in Essen.

Beim Mülheimer Kinderflohmarkt gibt es hübsche Kleidung und reichlich Spielzeug

Am 28. April von 11 bis 16 Uhr können dann Familien aus Mülheim und Umgebung in der Stadthalle auf Schnäppchenjagd gehen. Das Angebot reicht „vom süßen Strampler bis zum hippen Outfit für Kinder aller Altersklassen“. Und auch reichlich Spielzeug wird zur Auswahl stehen.

Manchmal, so schreiben die Veranstalter, sind Babysachen ja noch beinahe makellos und die Schwangerschaftsmode wurde kaum getragen. „Es wäre viel zu schade, diese Schätze einfach wegzuwerfen.“ Anders als bei gängigen Gebrauchtwarenportalen ermöglichen die Mami-und-Mini-Märkte „ein entspanntes Einkaufserlebnis“, sind sie überzeugt. „Mit der bewussten Entscheidung am Markt teilzunehmen - egal ob als Aussteller oder als Besucher -, trägt man dazu bei, Ressourcen zu schonen und den Planeten nachhaltig zu unterstützen.“

„Unsere Märkte finden immer sonntags statt, sind also perfekt für Familienausflüge“

Egal ob Mama oder Papa, Oma oder Opa, Tante oder Onkel oder auch das Kind selbst: Jeder, so sind sich die Veranstalter sicher, findet auf dem Flohmarkt etwas nach seinem oder ihrem Geschmack. „Unsere Märkte finden auch immer sonntags statt, sind also perfekt für Familienausflüge.“

Jeder kann auch selbst mitmachen und eigene Schätze, die noch auf dem Dachboden oder im Keller lagern, anbieten. Einen Standplatz gibt es ab 15 Euro pro Meter; zu mieten sind mindestens zwei Meter. Buchungen sind möglich unter mami-mini.com. Besucher bezahlen vier Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt kostenfrei.

Weitere Informationen gibt es unter mami-mini.com, unter 02151 - 6591781 (dienstags und donnerstags, 9 bis 13 Uhr) oder via info@mami-mini.com; Instagram: @mamiundmini_kinderflohmarkt, Facebook: Mami und Mini - Kinderflohmarkt.

