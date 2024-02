Mülheim. Im Keller eines Mülheimer Wohnhauses fängt eine Waschmaschine unvermittelt Feuer. Rund 25 Einsatzkräfte beteiligten sich an den Löscharbeiten.

Qualm und übler Geruch waren die Vorboten für das, was die Bewohner eines Mülheimer Wohnauses am Sonntagnachmittag, 25. Februar, gegen 13. 20 Uhr aufschrecken lassen sollte: Die Waschmaschine im Keller des Hauses hatte Feuer gefangen.

Zwei Löschzüge begaben sich nach dem Notruf an die Holthauser Höfe, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. „Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Gebäude vor Eintreffen der ersten Kräfte eigenständig verlassen und sich in Sicherheit bringen“, so die Feuerwehr. Schnell konnte vor Ort eine brennende Waschmaschine als Grund für das Feuer ausgemacht und abgelöscht werden.

„Die Waschmaschine wurde nach den Löscharbeiten ins Freie gebracht, das Gebäude belüftet und im Anschluss kontrolliert, sodass die Bewohner nach Abschluss aller Einsatzmaßnahmen ins Gebäude zurückkehren konnten“, heißt es. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Holthauser Höfe im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr war für 70 Minuten mit etwa 25 Einsatzkräften im Einsatz.

