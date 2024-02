Mülheim. Mit einem vollautomatischen System sollen Handelsschiffe vor Übergriffen von Piraten geschützt werden. Was genau die Technik so innovativ macht.

Es sind martialische Szenen, die sich etwa im Golf von Aden oder in der Straße von Singapur abspielen, wenn Kriminelle ein Frachtschiff auf hoher See kapern - die Angriffe der modernen Piraterie sind verheerend für Reedereien, ebenso für diejenigen Firmen, deren Güter sich auf den bedrohten Schiffen befinden, und vor allem für die Besatzung, die um Leib und Leben fürchten muss. Ein Mülheimer Unternehmen will hier für Schutz sorgen.