Mülheim. Lieber ein Buch lesen, statt am Handy zu daddeln oder zu zocken: Studien zeigen, dass das Kindern zunehmend schwerfällt. Was Eltern tun können.

Mucksmäuschenstill ist es in der großen Aula der Realschule Stadtmitte, als die erste Teilnehmerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs aus ihrem Buch vorliest. Im Vorfeld haben sich acht Kinder aus den 6. Klassen der Mülheimer Schulen für den Wettbewerb qualifiziert. Um weiterzukommen, müssen sie zwei Runden durchlaufen. In der ersten lesen die Kinder drei Minuten aus einem Buch, das ihnen bekannt ist und das sie sehr gut vorbereitet haben. In der zweiten Runde bekommen sie dann einen Fremdtext, der sie herausfordert. Aufgeregt, aber mutig nehmen sie die Aufgabe an und stellen sich dem Publikum und der Jury. Dabei haben sie eines gemeinsam: Sie mögen es zu lesen.