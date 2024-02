Mülheim. Die Missy Magazine-Gründerin skizziert bei Lesung in Mülheim fünf Jahrzehnte der Frauenbewegung und wirft viele Fragen für die Zukunft auf.

„Stärker als Wut - Wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht“ lautet der Titel eines Buches, das Stefanie Lohaus geschrieben hat. Sie ist aktuell eine der aktivsten Feministinnen in Deutschland, eine gefragte Interviewpartnerin bei vielen Medien. Der Mülheimer Verein Hilfe für Frauen e.V. hat sie zusammen mit dem Ringlokschuppen für eine Lesung gewinnen können – am Freitag, 1. März, um 20 Uhr im Ringlokschuppen (am Schloß Broich 38).

Der Feminismus ist die erfolgreichste soziale Bewegung in der Geschichte. Das Buch von Stefanie Lohaus betrachtet seine vielfältige Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus deutscher Perspektive. „Es setzt eine bedeutende, eine notwendige Wegmarke für alle, die sich dem Kampf um Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit verschrieben haben, für alle, die fragen: Woher kommt, wohin geht der Feminismus? Was ist erreicht, was muss weiter erstritten werden?“, schreiben die Veranstalter.

Autorin richtet mit Lesung auch an Mülheimerinnen einen Appell

Die Autorin beschreibt klug und eindrücklich fünf Jahrzehnte dieser weltverändernden Kraftanstrengung der Frauen. Sie hat an eigenen Erfahrungen Maß genommen, leitet ihre Thesen aus profunden Kenntnissen ab, ist angetrieben von einer Überzeugung. Ihr Buch ist ein Appell, weiterzumachen.

Auch interessant

Stefanie Lohaus, geboren 1978, ist Mitbegründerin des feministischen Missy Magazine. Seit 2022 gehört sie dem Leitungsteam der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF Berlin) an, ein Forschungs- und Beratungsinstitut für mehr Frauen und Vielfalt in Verantwortungspositionen. In diesem Rahmen leitet sie auch das Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“. Sie schreibt regelmäßig für die ZEIT und auch für die FAZ, die FAS und Vice. Als Interviewpartnerin ist sie regelmäßig im Deutschlandfunk, beim WDR, bei „hart aber fair“ oder der „3sat Kulturzeit“ zu Gast.

Die Lesung wird moderiert von Marie Serah Ebcinoglu (Jahrgang 1995), Autorin bei der ZEIT und Chefredakteurin vom Missy Magazine. Der Eintritt beträgt im VVK 17,50 € zzgl. Gebühr. Karten gibt es auf ringlokschuppen.ruhr und unter Tel. 993160. Weitere Informationen zur Arbeit des Mülheimer Vereins Hife für Frauen finden Sie unter: www.hilfe-fuer-frauen-ev.de.

Mehr zu Hilfe für Frauen e.V.:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.