Mülheim. Mülheimer Expertinnen aus allen Bereichen der Frauengesundheit geben Tipps und beantworten Fragen. Wer dabei ist und wo man sich anmelden kann.

Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme, Gewichtszunahme: Die Wechseljahre kündigen sich auf vielerlei Arten an und oft ist Frauen gar nicht bewusst, dass diese Phase ihres Lebens bereits begonnen hat. Am Sonntag, 3. März 2024, geht es in der VHS Mülheim einen Vormittag lang um die Wechseljahre. Das Evangelische Krankenhaus Mülheim (EKM) lädt in Kooperation mit der VHS Mülheim Frauen in den besten Jahren dazu ein.

Von 9.30 bis 14 Uhr informieren Gesundheitsexpertinnen über Themen wie Psyche, hormonelle Umstellung, Lust, Bewegung und Brustkrebsvorsorge. Zwischen und nach den Vorträgen ist bei kleinen Snacks viel Raum für Fragen und den Austausch untereinander.

Mit dabei in Mülheim: Medizinerinnen, aber auch eine Heilpraktikerin und eine Personal Trainerin

Zu den Expertinnen, die an diesem Tag Rede und Antwort stehen, gehören die Chefärztin der Mülheimer Frauenklinik im EKM, Dr. Andrea Schmidt, sowie Heike Janz vom Brustzentrum Mülheim-Oberhausen. Ebenso dabei sind Heilpraktikerin und Hormonexpertin Ulrike Stifft sowie Andrea von Horn, Personaltrainerin mit den Schwerpunkten Stressmanagement und Ernährungsberatung.

Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich bis zum 29. Februar bei der VHS anzumelden. Das ist per E-Mail möglich an vhs-anmeldung@muelheim-ruhr.de oder telefonisch unter 0208 455- 4321 oder 0208 455-4322. Die Kursnummer lautet: 2804. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Gesundheit in Mülheim - mehr zum Thema

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.