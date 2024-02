Mülheim. Die Ausländerbehörde hinkt ihrer Auftragslage nach, wurde schon verklagt. Nun soll sich einiges ändern, um die internen Abläufe zu optimieren.

Dass Mülheims Ausländerbehörde schwer unter ihrer Auftragslage ächzt, ist hinlänglich bekannt. Mehrere Klagen wegen Untätigkeit sind anhängig. Parallel sind aber auch mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation getroffen worden. So wurde etwa das Foyer umgebaut, um die Warteschlange vor dem Amt in der Leineweberstraße nach innen zu verlegen, ebenso soll die Möglichkeit der Online-Terminvergabe die Lage entzerren. Dennoch: Bis 2025 will sich die Behörde auf neue Beine stellen und die Organisationsstrukturen grundlegend umbauen.