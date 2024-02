Mülheim. Ab sofort legt in Mülheim das erste batteriebetriebene Arbeitsschiff an, fährt über die Flüsse und Kanäle der Region. Welche Vorteile das hat.

Die Sektflasche zerschellte erst im zweiten Versuch an der Reling der „MS Mülheim“. Das soll aber kein schlechtes Omen sein für das erste voll batteriebetriebene Arbeitsschiff, das am Donnerstag an der Schleuse Raffelberg getauft wurde.