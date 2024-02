Mülheim.

Der Energieversorger Medl kündigt für die kommende Woche Rodungs- und Fällarbeiten in Broich an. Am Broicher Waldweg, nahe der Einmündung zum Uranusbogen, sollen insgesamt 25 Bäume gefällt werden, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt.

Damit würde nach Angaben der Medl etwa ein Fünftel der in diesem Bereich verzeichneten Bäume gefällt. Hintergrund dafür sind geplante Baumaßnahmen: Auf dem Gebiet soll ein Rückhaltebecken errichtet werden. Das Becken soll eine Fläche von 1500 Quadratmetern einnehmen.

Das Unternehmen bittet um Verständnis „für die notwendigen Maßnahmen und die damit verbundenen Eingriffe in die Natur“.

