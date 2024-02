Mülheim. Ein neues Highlight in Mülheims Innenstadt? Was das neue Fassadengemälde vor dem Forum zeigt – und was parallel noch enthüllt wurde.

Noch trübt das Gerüst den Gesamteindruck, dennoch blieben am Dienstag erste Passantinnen und Passanten stehen, um sich die neue Fassadenbemalung auf dem Kurt-Schumacher-Platz anzusehen. Diese wurde nach fünfmonatiger Arbeit offiziell enthüllt.