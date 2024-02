Mülheim. Als Hotel T&T by Thiesmann läuft Mülheims früherer „Hopfen-Sack“ gut. Zur Nutzung der geschlossenen Gastronomie gibt es jetzt eine Entscheidung.

Seit Mai 2023 ist das ehemalige Hotel Hopfen-Sack in neuen Händen, wenig später wurde es unter dem Namen T&T by Thiesmann neu eröffnet. Die jetzige Eigentümerin, Claudia Thiesmann, wirkt glücklich mit dieser Entscheidung. „Das Hotel wird gut angenommen“, sagt die Chefin des Mülheimer Familienbetriebs, dessen Stammhaus mit Restaurant an der Dimbeck liegt. In diesen Tagen sei das Haus mit insgesamt 27 Zimmern sogar ausgebucht - Essener Messegäste quartieren sich zahlreich ein.