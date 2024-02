Mülheim. Die Polnische Kammerphilharmonie Sopot gastierte in Mülheims Stadthalle mit einem Jungstar als Solistin. Unsere Kritik zum Sinfoniekonzert.

Zu einem Abend mit „klassischen Meisterwerken“ von Schubert und Mozart lud am Sonntag das 5. Sinfoniekonzert in die Stadthalle ein – war dies der Grund für den ausverkauften Theatersaal? Vielleicht auch die Neugier auf eine junge, noch nicht ganz 20-jährige Geigensolistin, die Schweizerin Anna Schultsz, geboren und musikalisch ausgebildet in Basel und heute Studentin bei Julia Fischer in München?