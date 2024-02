Mülheim. Rund um das Mülheimer Otto-Pankok-Gymnasium herrscht Stau, aber kein Stillstand. Wann es in den Neubau geht und wo Eltern-Taxis halten sollten.

Wer momentan morgens rund um die Von-Bock-Straße unterwegs ist, dürfte es bemerkt haben: Das Otto-Pankok-Gymnasium geht in die nächste Phase der Modernisierung. Man merkt es am Rückstau, wenn der Übergang von der Kaiserstraße zur Adolfstraße zum Nadelöhr wird. Man merkt es an langsam fahrenden Autos auf Parkplatzsuche. Es wird eng um die Schule und das liegt daran, dass der Lehrerparkplatz jetzt keiner mehr ist, denn dort stehen nun 18 Klassenräume, gebildet aus 45 Containern.