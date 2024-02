Mülheim. Die Chemikaliengruppe PFAS ist verdächtig, krebserregend zu sein, und fast überall zu finden. Mülheims Umweltamt geht bei der Aufklärung voran.

Noch vor gut einem Jahr ging der Zungenbrecher „per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen“ urplötzlich ganz leicht über die Lippen, wenn auch freilich oft als Akronym: PFAS. Der Grund: Journalisten deckten 2022 diese als möglicherweise krebserregende Chemikalien auf, die praktisch überall und auch noch über lange Zeiträume zu finden sind – in der Beschichtung von Regenjacken, Autopflegemitteln, im Boden und auch in Flüssen wie der Ruhr. Aktuell scheint es zwar still um PFAS zu sein, in Mülheim will man aber genauer hinschauen.