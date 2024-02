Mülheim. Mit dem Schlussgong bringt die Politik Weichenstellungen für den Mülheimer Nahverkehr auf den Weg. Fast wäre das an einer Fraktion gescheitert.

Die Entscheidung hätte nicht später fallen dürfen, sonst wären wichtige Verbesserungen für den Bus- und Straßenbahnverkehr in Mülheim um ein weiteres Jahr verschoben worden. Die MBI meldeten im Mobilitätsausschuss zwar an, nicht alle Neuerungen in der Fraktion besprochen zu haben, standen aber am Ende dem Votum nicht im Weg. Das soll im Nahverkehr schon ab Juni besser laufen.