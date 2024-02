Mülheim. Eine Mülheimerin (53), selber schon Oma, hat ein Label gegründet: ChrisHerzNaht. Wieso sie diesen Schritt wagte, welche Produkte beliebt sind.

Das große, professionell eingerichtete Atelier von Christiane Barden wirkt fröhlich und aufgeräumt. „Das ist nur heute so,“ lacht sie. „Strukturiertes Chaos ist kreativ!“ Die 53-Jährige fertigt in ihrer Mülheimer Wohnung Babysachen, Kinderkleidung und Accessoires aus vielen unterschiedlichen Stoffen an. Alles sind Unikate nach Kundenwunsch. Vom Stoff über personalisierte Details wie Namen oder Sprüche macht sie alles möglich. „Jeder bekommt sein Teil, so wie er es haben möchte - komplett individuell.“