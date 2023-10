Arche Integrativ insolvent: Fliedner übernimmt Wohngruppen

Die Theodor Fliedner Stiftung betreibt in Mülheim unter anderem das sogenannte Fliedner-Dorf in Selbeck, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen leben.

Mülheim. Zwei Wohngruppen für Menschen mit Behinderung waren betroffen von der Insolvenz der Betreiberin. Eine Stiftung steigt ein – und will ausbauen.

Die Theodor Fliedner Stiftung hat zum 1. Oktober zwei ambulant betreute Wohngruppen der gemeinnützigen Gesellschaft „Arche Integrativ“ übernommen. Die Betreiberin war in die Insolvenz geschlittert.

Die betroffenen Wohngruppen befinden sich im Haus an der Friedrichstraße 20. In den Wohngruppen leben laut Mitteilung der Theodor Fliedner Stiftung derzeit acht Menschen mit Behinderung. Das Konzept beinhalte intensiv betreutes Wohnen mit Hintergrunddiensten rund um die Uhr (24/7) sowie Fachleistungs- und Assistenzstunden und teilweise hohe Pflegebedarfen.

Fliedner Stiftung kauft Mülheimer Haus für den Ausbau mit neuen Wohngruppen

Der Name der Wohngruppen bleibt in Teilen besteht und wird nun „Fliedner Arche“ heißen. Die Stiftung übernimmt sowohl die Klientinnen und Klienten als auch die 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ebenso die Mietverträge. Darüber hinaus hat die Stiftung ebenfalls zum 1. Oktober zwei weitere Bereiche in dem Gebäude, die zu Wohngruppen ausgebaut werden sollen, erworben.

„Durch die Übernahme der ambulanten Wohngruppen erweitern wir das Angebot für das ambulant betreute Wohnen in der Stiftung und somit für Fliedners betreutes Wohnen in Mülheim. Sie stellt aber auch eine Herausforderung für uns dar, da diese Wohnform für uns neu ist“, so die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Sabine Halfen. „Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit und über die zukünftige Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen der Wohngruppen an der Friedrichstraße.“

Pia Kotlarski, Teamleitung in der jetzigen „Fliedner Arche“, freut sich mit ihrem Team ebenfalls über die Einbindung in die Stiftung: „Natürlich ist am Anfang noch vieles zu klären und auch neu für uns. Umso schöner ist es, dass wir bei allen Fragen jederzeit Hilfe haben“, betont die Gesundheits- und Krankenpflegerin. Begleitet wird das Projekt und die Integration der Wohngruppen in die Stiftung derzeit von einem Team aus den Einrichtungen und Angeboten der Eingliederungshilfe in Mülheim.

