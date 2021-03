Arbeitslosigkeit in Mülheim weiter auf hohem Niveau

Die Arbeitslosigkeit in Mülheim bleibt auf hohem Niveau.

Die Arbeitslosenquote in Mülheim lag im Februar weiterhin bei 8,9 Prozent. Insgesamt 7687 Mülheimer waren arbeitslos gemeldet, das sind 79 mehr als im Januar.

Wie Christiane Arzt, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Mülheim/Oberhausen, mitteilt, ist der Zuwachs der Arbeitslosen allerdings gesunken. „Eine neue Erwerbstätigkeit haben rund 230 Personen finden können, 5,9 Prozent mehr als im Januar, aber 24 Prozent weniger als im Vorjahr“, so Artz. „Dies spricht dafür, dass der Arbeitsmarkt nicht so aufnahmefähig ist wie im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt.“ Es sei aber weiterhin zu spüren, dass die Betriebe versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten.

Mülheimer Jobcenter: Anstieg der Arbeitslosen in Grundsicherung

Die Agentur für Arbeit betreute im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Februar 2331 Arbeitslose, 108 Personen weniger als im vergangenen Monat und 611 mehr als im Februar 2020 (+35,5 Prozent). Das Jobcenter zählte in der Grundsicherung 5356 Arbeitslose, 187 mehr als im letzten Monat und 763 mehr als im Februar 2020 (+16,6 Prozent).

Mit aktuell 3870 Personen hat die Zahl derjenigen, die bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter arbeitslos gemeldet sind, gegenüber Januar um 77 Personen zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es einen Anstieg von 937 Frauen und Männern.

137 Mülheimer Betriebe haben für Februar Kurzarbeit angezeigt

Die Unterbeschäftigung umfasste im Februar für Mülheim 9574 Personen. Das waren 113 mehr als im Januar und 724 mehr als im Februar 2020. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt 10,8 Prozent.

Im Februar haben 137 Mülheimer Betriebe (39 weniger als im Januar) für 913 Beschäftigte (-532) Kurzarbeit angezeigt. Wie viele Unternehmen die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Somit liegen aktuell die realisierten Kurzarbeiterzahlen für August vor. Im August befanden sich in Mülheim 506 Betriebe in Kurzarbeit, davon waren 3886 Mitarbeiter betroffen.

