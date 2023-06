Aquarius Wassermuseum nach Gasleck großflächig abgesperrt

Mülheim. Feuerwehreinsatz am Aquarius Wassermuseum in Mülheim: Nach einem Gasaustritt im Keller wurde der Bereich um das Gebäude großflächig abgesperrt.

Ein Gasaustritt im Keller des Aquarius Wassermuseums in Mülheim an der Ruhr hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Als die Leitstelle gegen 15 Uhr über das Leck informiert worden sei, habe sich noch eine Besuchergruppe in dem Gebäude aufgehalten, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Aquarius Wassermuseum: Erhöhte Anzahl an Einsatzkräften vor Ort

Deshalb sei eine erhöhte Anzahl an Einsatzkräften zu dem Wassermuseum im Stadtteil Styrum gefahren. Beim Eintreffen hatten den Angaben nach jedoch bereits alle Besucher und Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand.

Da Arbeiter des zuständigen Gasversorgers eine erhöhte Gaskonzentration im Keller des Wasserturms festgestellt hätten, sei das Gebäude großflächig abgesperrt und eine angrenzende Kleingartenanlage sowie das Museums-Café mithilfe der Polizei geräumt worden. Den Angaben zufolge konnte der Keller von der Feuerwehr mittels eines Hochleistungslüfters belüftet und so die Gaskonzentration gesenkt werden.

Aquarius Wassermuseum: Leitung außerhalb des Gebäudes unterbrochen

Da weiterhin Gas austrat und die Leitung weder im noch außerhalb des Gebäudes unterbrochen werden konnte, legte ein hinzugezogenes Tiefbauunternehmen die Leitung außerhalb des Gebäudes frei. Im Anschluss sei sie abgetrennt und verschlossen worden. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren den Angaben zufolge nach rund zweieinhalb Stunden beendet. (dpa)

