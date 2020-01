Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apfel-Möhren-Suppe mit Speck und Kümmel

Das sind die Zutaten: 2 Äpfel (340 g), 500 g Möhren, 100 g durchwachsener Speck, 1 EL Rapsöl, 1 Zwiebel (80 g), 1 Knoblauchzehe, 500 ml Apfelsaft, 500 ml Gemüsebrühe, 3 TL gemahlener Kümmel, 2 TL Thymianblättchen, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Butter zum Anbraten

Und so wird’s gemacht: Die Äpfel waschen und von den Kerngehäusen befreien – einen der Äpfel am besten mittig mit einem Ausstecher. Quer vier feine Scheiben µabschneiden und beiseitelegen, die übrigen Äpfel würfeln. Die Möhren schälen und in Scheiben schneiden, den Speck würfeln.

In einem Topf das Rapsöl bei mittlerer Temperatur erhitzen und den Speck darin anbraten. Zwiebel und Knoblauch abziehen, fein würfeln und 2 Minuten mitbraten. Äpfel, Möhren, Apfelsaft und Brühe zugeben. Das Ganze 15 Minuten kochen und dann mit dem Stabmixer pürieren. Kümmel und Thymian zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Apfelscheiben in Butter anbraten. Die Suppe mit gebratenen Apfelscheiben dekoriert servieren.