Anschlussstelle Mülheim-Dümpten in Richtung Venlo gesperrt

Mülheim. Straßen.NRW sperrt am Mittwoch die Anschlussstelle Mülheim-Dümpten in Fahrtrichtung Venlo. Auf A 40 ist in Höhe Dümpten nur ein Fahrstreifen frei.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt am Mittwoch, 27. November, von 9 bis 15 Uhr die Anschlussstelle Mülheim-Dümpten in Fahrtrichtung Venlo. In dieser Zeit werden an der Anschlussstelle umfangreiche Vermessungsarbeiten durchgeführt. Während dieser Arbeiten ist in Höhe Mülheim-Dümpten auf der A 40 nur ein Fahrstreifen frei.