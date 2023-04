Anne-Frank-Platz in Mülheim: Die Einweihung rückt näher

Noch hindern Bauzäune an dem Betreten des Anne-Frank-Platzes in Mülheim-Dümpten. Das soll sich bald schon ändern.

Mülheim. Die Arbeiten auf dem Anne-Frank-Platz in Mülheim-Dümpten neigen sich dem Ende zu. Ein Teil des Naherholungsareals soll vorab freigegeben werden.

Es wird – das lässt sich mit Blick am Flatterband vorbei und durch die Bauzäune hindurch ganz klar sagen: Der Anne-Frank-Platz in Dümpten nimmt immer weiter an Form an. Die offizielle Einweihung soll am 1. Juni erfolgen, mit einer Ausnahme.

Denn wer genauer hinsieht, stellt fest, dass der Spielplatz fertig ist, sämtliche Geräte stehen an Ort und Stelle. Wie das zuständige Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen erklärt, soll der Spielplatz unabhängig von der offiziellen Einweihung vorab schon für den Spielbetrieb freigegeben werden. Wann genau, das ließe sich noch nicht sagen, „so bald als möglich“ aber soll es losgehen können. Zuletzt, heißt es in der Stellungnahme des Amtes, haben „die ausdauernden Regenfälle der letzten Wochen“ die Fertigstellung verhindert. Denn eigentlich stünden die Arbeit unmittelbar vor ihrem Abschluss.

Bauzäune schirmen den so gut wie fertigen Spielplatz auf dem Anne-Frank-Platz in Mülheim-Dümpten ab – noch.

Durch den Regen sei der Boden aber durchgehend so nass gewesen, dass er nicht abschließend bearbeitet werden konnte. An vielen Stellen bestehe noch Verletzungsgefahr durch spitze Gegenstände im Boden, das müsse vor der Freigabe noch geändert werden. Die Arbeiten hingen auch weiter von der Witterung ab, deswegen wolle man kein konkretes Datum in Aussicht stellen.

