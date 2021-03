Anmeldung für Mülheimer Junior-Uni startet am 14. März

Mülheim. Den Termin sollten sich Kinder und Eltern vormerken. Am 14. März startet die Anmeldung für die zahlreichen Kurse der Junior-Uni in Mülheim.

Die Anmeldung für die Kurse der Junior-Uni Ruhr startet am Sonntag, 14. März, um 11 Uhr. „Über 60 Kurse erwarten unsere Studis in diesem Semester – und selbstverständlich finden alle Veranstaltungen unter Berücksichtigung der üblichen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen statt“, berichtet Geschäftsführerin Dagmar Mühlenfeld und ergänzt: „Die vergangenen Wochen haben wir genutzt und unter anderem viele neue Angebote ins Programm aufgenommen.“

Da nur maximal zehn Kinder oder Jugendliche an einem Kurs teilnehmen können, sollte man sich schnell informieren und anmelden auf der Website der Junior-Uni (Junioruni.ruhr). Ganz neu ist das Format „Junior-Uni on tour“. Der Kurs „Braucht die Welt eine neue Arche und wer verteilt die Tickets? Artensterben und Artenvielfalt“ findet im Arche Park im Witthausbusch statt. Um das Thema Müll geht es in dem Kurs „Ab in die Tonne – und dann?“, der auf dem Betriebshof der MEG stattfindet.

Kurse zu Klimawandel oder Robotik

Die Junior-Uni richtet ihr Programm an Teilnehmer im Alter von vier bis 20 Jahren. Die Kleinsten erhalten beispielsweise Einblicke in „Die wundervolle Welt der Blumen“ und unternehmen mit „Tiny und seinen Freunden“ erste Versuche mit Robotik. Mit „Klima, Wetter, Treibhauseffekt – Globales Denken – Lokales Handeln“ beleuchten die Sieben- bis Zehnjährigen Zukunftsthemen.

Kreativ wird es bei Kursen wie „Kunst auf den Punkt gebracht“ oder „Das tapfere Schneiderlein oder wie geht eigentlich nähen?“. Für die Elf- bis 14-jährigen Junior-Studenten lohnt etwa ein Besuch der Kurse „Kaufverhalten & Klimawandel – Von der Baumwollpflanze, zur Faser, zum T-Shirt“ oder „EV3 – Robotik mit LegoMindstorms“.