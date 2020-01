Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anlieger müssen Kosten mittragen

Am Wasser zu wohnen, das finden viele Menschen beruhigend. Häufig ist damit ein unverbaubarer Ausblick verbunden, den Bewohner in Kernbereichen selten haben. Dass mit dem Klimawandel der Gewässerschutz für Mülheim, die Stadt am Fluss, zukünftig immer wichtiger wird, zeigt sich jetzt. Entsprechende Gesetze auf EU- Bundes- und Landesebene drücken diese Pflichtaufgaben in den Gemeinden.

So wie Kanalunterhaltung, Straßenreinigung oder Müllabfuhr zu den Pflichtaufgaben einer Stadt gehören und es dafür eine Gebührensatzung für alle Betroffenen gibt, kann die Stadt auch die Pflege der Gewässer und deren Uferanlagen auf die Anlieger verteilen. Dafür soll eine neue Gebührensatzung geschaffen werden. Damit müssen alle Bach-, Fluss oder Teichanlieger einen großen Teil der Unterhaltungskosten anteilmäßig mittragen. Das Landeswassergesetzt bietet dafür die Basis.