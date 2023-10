Angriff auf Israel: Stadt Mülheim will Solidarität zeigen

Mülheim. Zu einer Solidaritätsveranstaltung auf dem Synagogenplatz lädt die Stadt Mülheim angesichts der Angriffe auf Israel am Mittwoch (11.10.) ein.

Der brutale Terrorakt, mit dem der Staat Israel und seine Bürgerinnen und Bürger angegriffen wurden, hat auch in Mülheim an der Ruhr tiefes Entsetzen ausgelöst, heißt es in der Ankündigung der Stadt Mülheim. Als Zeichen der Trauer und der Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen lade Bürgermeister Markus Püll in Vertretung von Oberbürgermeister Marc Buchholz am Mittwoch, 11. Oktober, um 17 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger auf den Synagogenplatz ein, um ihre Anteilnahme zu bekunden.

