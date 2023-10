Angeschlagenes Herz? Mülheimer Fachärzte beantworten Fragen

Ein Patient beim Blutdruckmessen (Archivbild): Fachärzte des Mülheimer St. Marien-Hospitals informieren am 24. Oktober im Café Kaufbar über Herzkrankheiten und Vorbeugung.

Mülheim. Um Herzkrankheiten und gesundes Leben geht es beim nächsten „Tischgespräch“ mit Mülheimer Ärzten. Gastgeber ist Chef-Kardiologe Prof. Wieneke.

Das St. Marien-Hospital Mülheim (SMH) setzt seine beliebte Patientenveranstaltung „Tischgespräche“ mit einem neuen Schwerpunkt fort. Am Dienstag, 24. Oktober, um 16 Uhr geht es im Café Kaufbar erstmals um das Thema „Herz“. Die Teilnehmenden können sich beim Kaffeetrinken in lockerer Atmosphäre über verschiedenste Herzerkrankungen informieren, auch darüber, wie man das Herz gesund hält, sich gesund ernährt, und was bei Herzrhythmusstörungen zu tun ist.

Gastgeber ist dieses Mal Chefarzt Prof. Dr. Heinrich Wieneke, der am SMH die Klinik für Kardiologie leitet. Zum „Tischgespräch“ begleitet ihn sein Expertenteam. „Bei uns können alle Fragen gestellt werden“, verspricht Prof. Dr. Heinrich Wieneke, der mit seinen Oberärzten Dr. Dirk Lindemann, Dr. Behnam Zadeh und Ahmad Ramhamadani vor Ort sein wird.

Herz-Experten des Mülheimer St. Marien-Hospitals beantworten Fragen

Bei der Patientenveranstaltung laufen zeitgleich an mehreren Tischen die Gespräche, die Ärzte wechseln mehrfach von Tisch zu Tisch. Das Café Kaufbar befindet sich in der Mülheimer Innenstadt am Dickswall 2. Das „Tischgespräch“ dauert etwa anderthalb Stunden.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Teilnehmenden aber begrenzt, daher ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich: ab sofort bis spätestens 19. Oktober telefonisch unter 0208 305-42061 (Sekretariat der Kardiologie: Leyla Sumiejski) oder per Mail an veranstaltungen-smh@contilia.de.

