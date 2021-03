Angehörige können im EKM in Mülheim Ostergeschenke abgeben

Das Evangelische Krankenhaus (EKM) in Mülheim zur blauen Stunde. In der Klinik gilt auch an Ostern ein Besuchsverbot.

Mülheim. Im Evangelischen Krankenhaus gilt auch an Ostern das Besuchsverbot. Angehörige können aber Geschenke abgeben, und es gibt weitere Überraschungen.

Das Besuchsverbot in Krankenhäusern gilt auch zu Ostern. Angehörige, die Patienten im Evangelischen Krankenhaus Mülheim (EKM) eine Freude machen wollen, können Geschenke am Ostersamstag zwischen 14 und 18 Uhr im Foyer abgeben. Zu dieser Zeit werden verstärkt ehrenamtliche Kräfte im Einsatz sein, um die Geschenke für die Patienten in Empfang zu nehmen und sie auf die Stationen zu bringen. Es wird darum gebeten, an das Geschenk einen Zettel mit dem Namen des Patienten und – wenn bekannt – der Station zu befestigen.

„Wir verstehen, dass gerade zu Ostern viele Angehörige ihre Lieben besuchen möchten“, zeigt sich Silke Sauerwein, Leitung Unternehmenskommunikation, verständnisvoll. „Aber leider müssen wir auch in diesem Jahr an unserem Besuchsverbot festhalten – zum Schutz aller.“

Die Musischen Werkstätten des EKM werden am Nachmittag des Ostersamstags zusammen mit der evangelischen und katholischen Seelsorge durch die Stationen gehen und Klaviermusik machen. Zusätzlich werden die Seelsorgerinnen einen besonderen Sonntagsgruß zu Ostern an die Patienten verteilen. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr zu den Patientinnen und Patienten auf die Zimmer gehen dürfen, da wir inzwischen geimpft sind“, sagt Pfarrerin Klaudia Schmalenbach.

Leider müssen auch die öffentlichen Oster-Gottesdienste im EKM aufgrund der aktuellen Regelungen des Landes entfallen.