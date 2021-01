An der Corona-Hotline können die Mülheimer Fragen stellen

Mülheim. Mülheimer Experten aus dem Gesundheitsamt und der Ärzteschaft beantworten an der Corona-Hotline Fragen der Bürger zur Impfung und zu Covid-19.

Viele Menschen sind in dieser Corona-Zeit unsicher und haben Fragen rund um die Corona-Pandemie, die Krankheit Covid-19 und natürlich auch zur neuen Schutzimpfung. Acht Mülheimer Experten aus dem Gesundheitsamt und aus der Ärzteschaft werden sich den Fragen stellen und stehen am kommenden Mittwoch, 3. Februar, von 14 bis 18 Uhr telefonisch zur Verfügung.

Fragen zur Vergabe der Impftermine können nicht beantwortet werden

Die Mülheimer Stadtverwaltung hat sich mit den Mitgliedern des Krisenstabs zu dieser Telefonaktion entschlossen, um damit den Beratungsbedarf möglichst vieler Bürger zu decken. Vorweg sei gesagt: Die Stadt hat absolut keinen Einfluss auf die Vergabe der Impftermine, dazu kann keiner der acht Experten etwas sagen, weil dies in der Hand der Kassenärztlichen Vereinigung liegt. Aber bei allen medizinischen Fragen rund um die Impfung selbst, bei Fragen zur Covid-19-Erkrankung, zu Quarantäne-Regeln und zum Coronatest helfen die acht Experten gern weiter.

Das Mülheimer Impfzentrum auf dem Gelände der ehemaligen Tengelmann-Hauptverwaltung ist startklar. Ab dem 8. Februar werden hier die ersten Mülheimer über 80 Jahre geimpft. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die Experten am Telefon sind: der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Frank Pisani, und sein Stellvertreter, Amtsarzt Thomas Hecker. Dann die drei leitenden Impfärzte im Mülheimer Impfzentrum: Dr. Stephan von Lackum, Dr. Hella Körner-Göbel und Thomas Franke, der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes der Mülheimer Feuerwehr.

Außerdem sind dabei: Prof. Dr. Philip Hilgard, der Chefarzt der Klinik für allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie am Evangelischen Krankenhaus, Dr. Thomas Nordmann, Ärztlicher Direktor des St. Marien-Hospitals sowie Dr. Dietrich Rohde, pensionierter Lungenfacharzt und Arzt im Mülheimer Diagnosezentrum.

Sechs Experten sind gleichzeitig an den Telefonen

Unter der zentralen Sammel-Rufnummer 0208 - 455 3888, die nur am kommenden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr geschaltet wird, sind jeweils sechs der acht Experten gleichzeitig am Telefon und bieten Anrufern die Möglichkeit zur Beratung an. Vielfach wird das Thema Impfung eine Rolle bei den Anrufern spielen, schätzt Hausarzt Dr. von Lackum, der schon viele Senioren in den Wohn- und Pflegeeinrichtungen geimpft hat und auch im Mülheimer Impfzentrum ab dem 8. Februar Einsätze haben wird.

Corona-Hotline für Mülheimer Bürger Wer am kommenden Mittwoch, 3. Februar, von 14 bis 18 Uhr die Sammel-Rufnummer 0208/455 3888 anruft, wird mit einem der Dienst habenden Experten verbunden. Mögliche Fragen zur die Vergabe der Impftermine können die Experten allerdings nicht beantworten.

Stephan von Lackum schätzt, dass sich viele Fragen auf die Verträglichkeit der Corona-Schutzimpfung beziehen werden und auch darauf, ob einzunehmende Medikamente, eine Erkrankung oder etwa eine laufende Chemotherapie möglicherweise einer Impfung entgegenstehen. Und ob man sich vor einer anstehenden Operation besser erst impfen lassen sollte.

Natürlich können auch die Kinder oder Enkel anrufen und Fragen für die Eltern oder Großeltern stellen. Die Mülheimer Experten sind darüber informiert, welche Impfstoffe auf dem Markt sind, mit welchen Nebenwirkungen man möglicherweise rechnen muss und wie derzeit die medizinischen Erkenntnisse sind bei Fragen der Impfung für Kinder oder für schwangere Frauen.

Viele Fragen zur Verträglichkeit der Schutzimpfung werden erwartet

Auch, wer Covid-19 schon durchgemacht hat, ist womöglich unsicher und hat noch einige Fragen: Bin ich jetzt immun? Wie lange muss ich noch mit den Nachwirkungen der Erkrankung rechnen? Kann ich mich jetzt trotzdem auch noch gegen Covid-19 impfen lassen? Auch hier werden die Fachleute Antworten geben, die dem aktuellen Wissensstand der Medizin entsprechen.