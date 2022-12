Alternative zum Adventsmarkt: Afrika-Festival in Mülheim

Afrikanisches Trommeln und Tanzen: Beim Festival Afropa 2022 in der Alten Dreherei in Mülheim soll es einen Workshop dazu geben. Dieses Foto entstand bei einem früheren Festival

Mülheim. Trommeln, Tanzen, Akrobatik, leckeres Essen und menschliche Begegnungen: Das Mülheimer Afrika-Festival „Afropa 2022“ steigt am dritten Advent.

Mitten im Advent setzt der Mülheimer Verein „Love from Africa“ etwas andere Akzente: Er veranstaltet am Sonntag, 11. Dezember, ab 13 Uhr sein Festival „Afropa 2022“ in der Alten Dreherei in Broich. Unter dem Motto „Viele Kulturen - eine Gesellschaft“ sind alle Mülheimer Bürgerinnen und Bürger zu einer kleinen Afrika-Reise eingeladen.

Auf dem Programm stehen unter anderem eine Modenschau und ein Tanz- und Trommelworkshop, es gibt Haareflechten für Kinder, Stände mit Kleidung und Schmuck und Spezialitäten aus der afrikanischen Küche. Live treten Akrobaten, eine traditionelle Tanzgruppe und Afro-DJs auf, außerdem gibt es eine Feuershow.

Mülheimer Afrika-Festival soll auch die Herzen der Menschen berühren

Das Festival solle „zu einem besseren Verständnis zwischen den verschiedenen Nationen und Kulturen führen, aber auch helfen, Ängste vor dem Neuen und dem Anderssein zu überwinden“, heißt es in der Ankündigung. Das Team von „Love from Africa“ möchte ein besseres Miteinander im Alltag erreichen, „aber auch die Herzen der Menschen berühren und ihnen helfen, den Kontinent und seine Bewohner ein wenig besser zu verstehen“.

Auch afrikanischer Schmuck soll beim Festival Afropa 2022 in der Alten Dreherei in Mülheim angeboten werden. Foto: Herbert Höltgen / FUNKE Foto Services

