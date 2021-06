Alte Phosphorgranate in Mülheim: Feuerwehr sperrt Leinpfad

Beim Rasenmähen wurde eine Phosphorgranate aus dem Krieg in Mülheim gefunden. Die Feuerwehr sperrt den Leinpfad für den Kampfmittelräumdienst.

Mülheim. Beim Rasenmähen wurde eine Phosphorgranate aus dem Krieg in Mülheim gefunden. Die Feuerwehr sperrt den Leinpfad für den Kampfmittelräumdienst.

Schreck beim Rasenmähen: Als eine Gartenbaufirma in Mülheim eine Grünfläche an der Ruhr in der Nähe der Florabrücke mit dem Mäher bearbeitete und dabei gegen Mittag über etwas Metallisches fuhr, kam es plötzlich zu einem Knall und zu einer Rauchentwicklung. Die alarmierte Mülheimer Feuerwehr geht von dem Fund einer alten Phosphorgranate aus und alarmierte den Kampfmittelräumdienst.

Die Mendener Straße ist nicht betroffen, aber der Leinpfad unterhalb der Tomate wurde weiträumig von der Feuerwehr abgesperrt. Es ist bei dem Zufallsfund niemand verletzt worden, so die Feuerwehr. Auch das Ordnungsamt ist vor Ort.

Das Relikt aus dem Krieg wird nun mit Erde bedeckt, bis die Experten des Kampfmittelräumdienstes die Granate fachmännisch entfernen, teilte die Feuerwehr mit.

