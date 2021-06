Alte Dreherei in Mülheim: Oldtimerschau mit dem Wissoll-Opel

Ist Teil der musealen Dauerausstellung für Technikfans, die am 19. und 20. Juni in der Alten Dreherei gezeigt wird: der so genannte Wissoll-Opel aus dem Nachlass von Erivan und Karl-Erivan Haub.

Mülheim. In den 50ern nutzte Tengelmann den Opel Olympia als Lieferfahrzeug – nun können Fans ihn bestaunen: bei der Oldtimerschau in der Alten Dreherei.

Oldtimer-Fans, aufgepasst: Erstmals wird am kommenden Wochenende, 19. und 20. Juni, der so genannte Wissoll-Opel öffentlich ausgestellt. Der orangefarbene Opel Olympia aus den 50er Jahren, der von Tengelmann als Lieferfahrzeug genutzt wurde, ist ein besonders hübsches Schätzchen aus der jüngst aufgelösten Sammlung von Automobilen, die Erivan und Karl-Erivan Haub zusammengetragen hatten. Durch eine Spendenaktion konnte der Verein den Wagen erwerben; er muss noch technisch aufgearbeitet werden.

Der Trägerverein Haus der Vereine öffnet nach mehrmonatiger Pause am 19. und 20. Juni, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr, sein Baudenkmal mit der musealen Dauerausstellung für alle Technikfans. Die Old- und Youngtimerfreunde bereichern die Schau traditionell am dritten Juni-Wochenende um weitere attraktive Pkw, Traktoren, Nutzfahrzeuge, Zweiräder und (Eisenbahn-)Modelle. Auch die Feldbahn ist in Betrieb und lädt zu Mitfahrten ein. Weitere Mitmachaktionen oder Seminare können in diesem Jahr leider nicht angeboten werden.

Spende statt Eintritt lautet in diesem Jahr das Motto

Der Parkplatz an der Alten Dreherei (Zur Alten Dreherei 13) steht nur Besuchern mit Oldtimern zur Verfügung. Andere Besucher sollten mit dem Nahverkehr oder dem Rad kommen oder an der Stadthalle parken und den Eingang am RS 1 nutzen. Spende statt Eintritt lautet in diesem Jahr das Motto – das Geld soll den weiteren Betrieb des Baudenkmals ermöglichen.

Der Trägerverein weist darauf hin, dass für alle Besucher die gültigen Hygienebestimmungen und Abstandsregeln des Landes NRW gelten. Daher ist während des Aufenthalts im Baudenkmal und gegebenenfalls auch auf dem Parkplatz und im Museumscafé ein Mund-Nasenschutz zu tragen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim