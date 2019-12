Albanienhilfe Mülheim bittet um Spenden für Erdbebenopfer

„Dieses Erdbeben hat die Ärmsten Bewohner Albaniens getroffen. Mehr als 1000 Menschen haben kein festes Dach mehr über kopf.“ Werner Hellmich kennt sich aus in dem kleinen Balkanland. Seit 1992 unterstützt er mit seiner Frau und vielen Spendern Albanier, die in Not geraten sind. „Jetzt brauchen sie unsere Hilfe dringend“, bittet Hellmich um Spenden an die Albanienhilfe Mülheim.

Im Lauf der fast drei Jahrzehnte hat der engagierte Mülheimer zahlreiche Lastwagen voller Hilfsgüter in den Südosten Europas gesteuert. „Nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft war Albanien verarmt. Uns war es wichtig, dort zu helfen. Wir leben hier gut situiert. Daher können wir leicht etwas für Ärmere abgeben“, sagt Hellmich. Vor allem in ländlichen Gebieten ist Albanien noch rückständig.

Bekannte kaufen Steine und Mörtel im Land

Inzwischen wird er in mehreren Orten auf dem Land als Freund begrüßt. „Die Gastfreundschaft der Menschen ist immer herzlich. Noch vor kurzen haben meine Bekannten einem Deutschen Radfahrer in ihrem kleinen Haus Bett und Verpflegung gegeben“, erfuhr er bei einem Telefonat.

Seine Bekannten sind es auch, die inzwischen direkt vor Ort von den Spenden Baumaterial kaufen. „Die Leute wohnten in Häusern die mehr als 60 Jahre alt waren. Beim Erdbeben sind die maroden Mauern einfach umgefallen“, hat Helmich über seine direkten Kontakte erfahren.

„Die Menschen brauchen jetzt Steine, Mörtel und Dachziegel. Das kann ein Firmeninhaber in knapp 100 Kilometern Entfernung auch bereitstellen und hinbringen. Wir haben Handwerker vor Ort, die neue Häuser bauen können.“ Das spare lange Wege und Transportkosten.

Viele Menschen haben keine Wohnung

Die Albaner wurden vor knapp einem Monat vom stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten getroffen. Es hatte eine Stärke von 6,4 auf der nach oben offnen Richterskala. Das Epizentrum lag 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana in einer Tiefe von zehn Kilometern in der Adria. Betroffen waren vor allem die nahe gelegene Hafenstadt Durrës, deren Umgebung und die Hauptstadt Tirana.

Bei dem Beben wurden zahlreichen Menschen von den Trümmern getötet. Mehr als 650 wurden verletzt. Vierstellig ist die Zahl der Menschen, die jetzt keine Wohnung mehr haben, teilte die albanische Regierung mit. „Diesen Menschen müssen wir helfen“, bittet Werden Hellmich um Unterstützung.

Info: Spendenkonto der Albanienhilfe Mülheim e.V.: IBAN DE04 3506 0386 8929 7400 04, Stichwort „Erdbeben“