Akute Unfallgefahr: Mülheimer Hauptstraße zeitweise gesperrt

Mülheim. Um notwendige Arbeiten durchzuführen, muss eine wichtige Mülheimer Verkehrsachse abends gesperrt werden. Der Grund: Beulen auf der Fahrbahn.

Wegen akuter Unfallgefahr muss die Prinzeß-Luise-Straße am Donnerstagabend, 24. August, von 20 bis 22 Uhr gesperrt werden. Auf der viel frequentierten Straße in Broich haben sich zwischen Hausnummer 57 und der Kirchstraße im Bereich der Fahrbahn in Richtung Innenstadt Beulen gebildet. Diese sollen nun kurzfristig entfernt werden.

Für die Dauer der Sperrung wird eine Umleitung eingerichtet. Die passierende Straßenbahnlinie 102 soll auch weiterhin fahren und laut städtischer Mitteilung mit Hilfe von Sicherungsposten durch die Baustelle geschleust werden. „Die endgültige Instandsetzung der Fahrbahn bedarf weiterer Planung, soll aber so bald wie möglich erfolgen“, heißt es.

Die Straßenbahn 102 soll trotz laufender Arbeiten fahren können. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

