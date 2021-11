Akustiksession startet neu im „Püngel & Prütt“ in Mülheim

Mülheim. Die beliebte Reihe „Akustiksession“ findet ab jetzt im Unverpacktladen in Mülheim statt. Beim ersten Konzert spielen drei Mülheimer Musiker.

Die Akustiksession ist zurück. Der beliebte Musikabend, der acht Jahre lang im Café Mocca Nova stattfand und in den letzten zwei Jahren coronabedingt ausfallen musste, erobert neue Spielstätten. Erstmals ist die Session zu Gast im „Püngel & Prütt“.

Am Freitag, 3. Dezember, ab 19 Uhr steht das erste Akustik-Konzert im Unverpacktladen an. Mit dabei sind drei Musiker aus drei Mülheimer Bands. Simon Sandmann von „The Singer Is Always Late“, Max Bischoff von „The Sworms“ und Chris Buschmann von „PinkePank“. Obwohl sie alle schon seit Jahren auf den Bühnen Mülheims und der Umgebung stehen, ist es für alle drei der erste Solo-Auftritt bei der Akustiksession.

Simon Sandmann mixt Longdrinks beim Barabend im „Kaff“. Am liebsten steht er jedoch auf der Bühne. Der Sänger ist bekannt für Folk-Songs und irischen Sound. Max Bischoff ist bei der Akustiksession eigentlich eher hinter dem Mischpult zu finden. Der Gründer der Musikreihe „Rock n‘ Ruhr“ spielte schon 2010 bei der Open Stage mit, aus der er später die Akustiksession machte und an verschiedene Orte brachte. Wohl wenige Musiker im Ruhrgebiet haben in den letzten Jahren so viele Konzerte gespielt wie Chris Buschmann. Während der Pause von „PinkePank“ ist „Buschmann“ solo unterwegs. Mit akustischer oder E-Gitarre. Er bewegt sich zwischen Bluesrock, Alternative und 60er-Sound.

Reservierungen unter 411 89 737 im Püngel & Prütt. Es gilt die 2G-Plus-Regel (geimpft oder genesen zzgl. negativem Schnelltest).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim