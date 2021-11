Aktuell: Vortrag zu „Künstlicher Intelligenz“ in Mülheim

Prof. Dr. Ute Schmid, Expertin für Künstliche Intelligenz, ist zu Gast bei Hammerthaler’s „Zeit für Zukunft“ in der Vier.Zentrale in Mülheim.

Worin liegen die Chancen, worin die Risiken von Künstlicher Intelligenz (KI)? In der nächsten Folge von „Hammerthaler’s Zeit für Zukunft“ geht es um diese Frage. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 14. November, um 18 Uhr erstmals wieder live vor Zuschauern in der vier.zentrale an der Leineweberstraße 15 statt.

KI ist ein Topthema unserer Zeit. Sie kommt in fast allen gesellschaftlichen Bereichen zur Anwendung. Prof. Dr. Ute Schmid mit ihrem Forschungsprojekt „Erklärbare KI“ weiß viel dazu zu berichten und möchte mit den Zuhörern ins Gespräch kommen. Sie ist Professorin für Angewandte Informatik und Kognitive Systeme an der Universität Bamberg und lehrt und forscht in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und kognitive Modellierung.

Prof. Dr. Ute Schmid referiert und diskutiert in Mülheim mit Zuhörern über „Künstliche Intelligenz“. Foto: Jürgen Schnabel

Einer ihrer Schwerpunkte ist interpretierbares und menschenähnliches (human-level) maschinelles Lernen. Am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen leitet sie die Projektgruppe Erklärbare KI.

Neben viel Wissenswertem gibt es an diesem Abend auch wieder Musik: Schlakks aus Dortmund präsentiert „poetisch-partyerprobten Rap für zweifelnde Begeisterte und die, die es mal werden wollen“. Er hat gerade ein neues Album veröffentlicht und geht im Dezember auf Tour.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim